بدء عملية الاقتراع بانتخابات «الغرفة»

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ فتح مركز الاقتراع لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ30، أبوابه للناخبين في الساعة الثامنة صباحاً بمركز البحرين الدولي للمعارض، إذ يتنافس في الانتخابات 33 مرشحًا على 18 مقعداً لمجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة 2022- 2026.
وبحسب بيانات الناخبين للدورة الحالية يبلغ عدد السجلات التي يحق لها التصويت في الانتخابات 32747 سجلاً؛ إذ سيستمر فتح الاقتراع حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت الموافق 19 مارس 2022.
وتشترط اللجنة المنظمة للانتخابات على الناخبين من اصحاب السجلات التجارية إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية للمشاركة في العملية الانتخابية شريطة أن يكون اسم الناخب مسجلاً في السجل كمخول بالتوقيع.
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