محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن عدد المشاركين في مشاورات الرياض والمبالغ المالية التي سيستلمها كل شخص … رقم لا يصدق ؟

كشفت مصادر إعلامية، عن المبلغ الذي سيحصل عليه كل شخص يشارك في المشاورات القادمة في العاصمة السعودية الرياض، والتي دعا لها مجلس التعاون الخليجي بمشاركة جميع الأطراف اليمنية.

وبحسب المصادر، فإن هناك خلافات بين السياسيين والنخب التابعة لجميع الأطراف اليمنية، بشأن الأشخاص الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في مشاورات الرياض، وذلك بعد استبعاد بعض الاسماء من التسجيل بقوائم المشاروات.

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وذكرت المصادر، أن كل شخص سيشارك في مشاورات الرياض، من أي مكون سياسي، سيحصل على مبلغ يقدر بـ “100” مائة ألف ريال سعودي كحد أدنى.

ويشارك في الحوار، 500 شخص من كل المكونات اليمنية في المشاورات اليمنية، وفق المبادرة التي أعلن عنها مجلس التعاون الخليجي.

وأكد المجلس أنه لن يتم استثناء أي مكون ولن تفرض أي أجندة على المشاركين، وأن محاور المشاورات تمثل خطوطا عريضة والتفاصيل بيد الأطراف اليمنية.

والخميس، أعلنت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عقد مشاورات يمنية يمنية، نهاية الشعر الجاري، لإنهاء الأزمة في اليمن واستعادة الامن والاستقرار.