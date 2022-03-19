محمد بن مسعود - الدمام - التحالف يوقف عملياته العسكرية في اليمن والحوثيون يعلنون انتهاء الحرب

بالتزامن إعلان مجلس التعاون الخليجي استضافة مشاورات بين جميع الأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، توقفت اليوم العملية العسكرية الجوية الذي ينفذها التحالف العربي ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية باليمن.

وأكدت قناة “المسيرة” الناطقة باسم مليشيا الحوثي، أن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الماضية، أي غارة جوية ضد مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات القتالية باليمن.

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ولم تعلن مليشيا الحوثي، تعرض قواتها لأي ضربات جوية من قبل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وتترواح عدد الضربات الجوية اليومية ضد الحوثيين، من 15 إلى 30 غارة يوميا.

ويأتي هذا التطور بالتزامن، بعد يوم من إعلان مجلس التعاون الخليجي، أنه سيستضيف في العاصمة السعودية الرياض مشاورات للأطراف اليمنية بمن فيهم الحوثيين، في 29 مارس/آذار الجاري، بهدف وقف إطلاق النار، ‏وإدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية”، مؤكدا أنه “يسعى لإنهاء أزمة اليمن، وإعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني”.