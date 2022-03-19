صادرات النفط السعودية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2020

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات رسمية أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في يناير إلى 6.996 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020. وأشارت البيانات إلى زيادة صادرات النفط الخام السعودية 0.9% في يناير من 6.937 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وارتفع إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 0.123 مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 10.145 مليون برميل يوميا في يناير، وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت بيانات جودي أن استهلاك المصافي السعودية بلغ 2.777 مليون برميل في يناير، ارتفاعا من 2.694 مليون برميل في ديسمبر. وتحاول السعودية مع أوبك زيادة الإنتاج بشكل مطرد كل شهر مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بدعم تعاف من تبعات جائحة كوفيد-19. وارتفع مقدار ما عالجته مصافي النفط الخام المحلية بالسعودية 0.083 مليون برميل يوميا إلى 2.777 مليون برميل يوميا في يناير، بينما زاد الحرق المباشر للخام 84 ألف برميل يوميا إلى 402 ألف برميل يوميا.

النفط السعودي في يناير:

– ارتفاع الصادرات إلى 6.996 مليون برميل يوميا

– استهلاك المصافي السعودية بلغ 2.777 مليون برميل