محمد بن مسعود - الدمام - صدمة غير متوقعة لعروس بعد زواجها بأيام .. حطمت كل أحلامها وغيرت حياتها

صدمت بريطانية من خيانة والدتها لها مع زوجها، بعد أن اصطحبتها معها في شهر العسل، لتفاجئ بإنجابها طفلاً من زوجها، ما تسبب في انهيار علاقتها الزوجية.

كانت “لوفستروك لورين وول” ممتنة لأمها على تكفلها بدفع نفقات حفل زفافها (15 ألف جنيه إسترليني)، حتى أنها اصطحبتها في شهر العسل.

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إلا أن الفتاة ذات الـ 19 عامًا وقتها سرعان ما اكتشفت خطـأ تصرفها. فبعد تسعة أشهر من حفل الزفاف، أنجبت الأم “جولي” من زوجة ابنتها “بول وايت”، طفلته، وأصبحا الآن زوجين.

قالت “لورين”: “لقد كان بولس دائمًا على ما يرام مع أمي. ولم أكن أعتقد أن هذا الأمر غريب، كانا يضحكا كثيرًا معًا، لم أكن قلقة قلقًا على الإطلاق”.

وبعد أربعة أسابيع، انكشف لها السر، إذ “كانت أخت لورين تستخدم هاتف أمها، ووجدت رسائل متبادلة بينها وبين زوجها، لتواجه أمها بها، لكنها أنكرت ذلك، قائلة لها: “أنت مجنونة”، وعندما واجهت زوجها، رفض السماح لها برؤية هاتفه.

وبعد أيام، خلع “بول” خاتم الزواج، وانفصل عن عروسه الجديدة وابنتهما البالغة من العمر سبعة أشهر.

وعلى الرغم من أن الأم والزوج أنكرا على الدوام وجود علاقة غرامية بينهما، لكهما انتقلا للإقامة معًا. قالت: “لم أستطع أن أصدق أن الشخصين اللذين أحببتهما وأثق بهما أكثر في العالم يمكنهما أن يخوناني”.

ووصفت أمها بالمريضة بعد إقدامها على هذا التصرف، الذي يعد واحدًا من أسوأ الأشياء التي يمكن للأم أن تقوم بها حيال ابنتها، فهي ينبغي أن تمنحها الحب والحماية لي قبل كل شيء، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميرور”.

لكن “بدلاً من ذلك، سرقت زوجي، ما أدى إلى تحطيم عائلتي وأحلامي. لن أسامحها أبدًا”.