شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز بجائزة أفضل جناح في إكسبو 2020 دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وحصل الجناح السعودي على جائزة أفضل جناح في "إكسبو 2020 دبي" عن فئة الأجنحة الكبيرة، كما حصل على الجائزة الشرفية في فئة أفضل تصميم خارجي، والجائزة الشرفية في فئة أفضل عرض، لتُضاف هذه الجوائز للإنجازات السابقة التي حققها الجناح، حيث كان قد نال الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC)، كما حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، هي أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية يبلغ طولها 32 متراً، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية تزيد مساحتها عن 1240 متراً مربعاً.

وتعد مجلة EXHIBITOR مُقيّما أساسيا لمعارض إكسبو بمسابقتها التي تعد الأشهر في العالم، والتي تنظمها منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وتُكرّم من خلالها المعارض الأفضل تصميماً، وفق تقييم لجنة دولية مكونة من خبراء التصميم والتسويق والفعاليات.

وكان الجناح السعودي قد لفت أنظار زوار معرض "إكسبو 2020 دبي" منذ انطلاقته في أكتوبر الماضي، مقدماً تجربة زائر متميزة تنقل الزوار خلالها إلى ماضي المملكة وخاضرها ومستقبلها عبر رحلة مبهرة، امتزجت فيها التقنية بالمعرفة والفنون الإبداعية التي تعكس ما وصلت له المملكة من نمو وازدهار في كافة المجالات، ليحصد الجناح بذلك نسبة زيارات قياسية وصلت أكثر من أربعة ملايين زائر.

واستند الجناح السعودي في تصميم محتواه على أربع ركائز رئيسة، هي المجتمع الحيوي المرتبط بجذوره، والتراث الوطني العريق، والطبيعة الخلابة، والفرص، ونجح الجناح على مدى ستة أشهر في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة، وأسابيعه الموضوعية التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة، مع الحضور المتألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن العروض العائلية والثقافية والشعرية، إلى جانب مجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار.