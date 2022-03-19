أمير الباحة يهنئ نادي قلوة بمناسبة صعوده لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس نادي قلوة الرياضي لكرة القدم علي بن عبيد الصلاحي والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمناسبة صعود نادي قلوة إلى دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، بعد فوزه على نادي الجبيل في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي بمحافظة قلوة.
وقدم سموه دعمًا سخياً للنادي نظير تحقيق هذا المنجز الرياضي لمنطقة الباحة .
من جهته أوضح رئيس نادي قلوة علي بن عبيد الصلاحي أن هذا الإنجاز هو أقل ما يقدم كإهداء لسمو أمير المنطقة الداعم الأول للرياضة والرياضيين بالمنطقة ، مقدماً شكره الجزيل لسموه على دعمه المستمر للنادي بالتوجيه والتحفيز ، واعداً باستمرار الإنجازات التي توافق التطلعات.
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