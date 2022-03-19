شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثاني.. مصلون يؤدون «الجمعة» بشوارع «نورس الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - للأسبوع الثاني على التوالي، أدى عدد من أهالي حي النورس بالدمام، صلاة الجمعة، في الشارع، ما تسبب في إغلاق الطريق بسيارات المصلين لمدة ساعتين، وذلك بعد إغلاق المساجد المؤقتة للصلاة خلال فترة جائحة « كورونا ».

وشهدت الساحة أمام مسجد الصبر، تجمعات للمصلين؛ لأداء صلاة الجمعة؛ لعدم استيعاب المسجد لعددهم.

وأوضحوا أن عددا من المساجد كان من المفترض إقامة الصلاة بها، الأمر الذي لم يحدث، ما دفع البعض للصلاة في الشارع وعلى الأرصفة، مضيفين إن هناك 3 جوامع رئيسية لصلاة الجمعة بالحي، هي: «الصبر - طيبة - البيان»، ولا تكفي عدد السكان الكبير بالحي، الذي يتجاوز 4 آلاف نسمة، وشددوا على ضرورة فتح المساجد الكبيرة، التي تتسع لعدد كبير من المصلين.

كانت الوزارة قد اعتمدت إيقاف إقامة صلاة الجمعة في المساجد المساندة للجوامع، التي تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتا، خلال جائحة فيروس «كورونا»، وأن يقوم أئمة هذه المساجد بإبلاغ المصلين بذلك.