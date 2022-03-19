شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف وفاة سنوية بـ«سرطان القولون والمستقيم» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المدير التنفيذي للخدمات الطبية والإكلينيكية لشبكة الجبيل الصحية د. عهود الغامدي، أن مرض سرطان القولون والمستقيم، يتسبب في وفاة نحو 4 آلاف شخص سنويا في المملكة، وذلك بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

الأكثر انتشارا

وأوضحت أنه أحد أكثر أورام السرطان انتشارا بالعالم، وفي المملكة العربية السعودية احتل المرتبة الثالثة بين أنواع السرطانات المسجلة حسب تقرير منظمة الصحة العامة في عام 2020م، ووجد أنه السرطان الأول لدى الرجال والثالث عند النساء.

دراسات وأبحاث

وتابعت: أكدت الدراسات والأبحاث العلمية الصادرة عن المراكز الدولية المتخصصة أهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون، وأوصت المؤسسات والهيئات العالمية باستخدام فحص البراز الكيميائي المناعي لما له من درجة حساسية عالية في التشخيص.

خطورة معتدلة

وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة بالكشف هم الأشخاص ذوو الخطورة المعتدلة للإصابة، في العمر بين 45 - 75 سنة، مع عدم وجود أعراض للمرض، أو تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الزوائد اللحمية.

أمراض جينية

وبينت أن الأشخاص ذوي الخطورة المتزايدة للإصابة هم الذين لهم تاريخ عائلي، أو إصابة شخصية بسرطان القولون والمستقيم، أو الإصابة بالزوائد اللحمية، الإصابة بالتهاب الأمعاء لفترة طويلة كمرض كرون، أو مرض التهاب الأمعاء التقرحي، والتعرض لعلاج إشعاعي خلال فترة الطفولة، والإصابة بأحد الأمراض الجينية مثل متلازمة اللحميات الغددية العائلية.

مراكز الرعاية

ولفتت إلى أن الفحص يكون بأي عمر، وأن هناك إقبالا على إجراء التحليل والفحوصات الدورية، وأن شبكة الجبيل الصحية تستهدف زيادة العدد بزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر ومساره، موضحة أن خدمة الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم تتوفر بمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في مختلف مناطق المملكة والتي يمكن الوصول إليها من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي في عيادة طب الأسرة أو عيادات الأمراض المزمنة مثل: السكري والسمنة وضغط الدم أو العيادات الأخرى.

أركان توعوية

من ناحيته، أكد رئيس شبكة الجبيل الصحية الدكتور سعود المطرفي أن الحملة تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية الكشف المبكر، من خلال 6 أركان توعوية يقوم عليها طاقم طبي متكامل من أطباء وتمريض ومثقفين صحيين، تشمل ركن التعريف بأهمية الكشف المبكر، وتوضيح المسار للمراجع داخل المراكز الصحية التابعة للشبكة، وركنا يختص بتقييم ومتابعة الحالة الغذائية للفرد والتعرف على العوامل الصحية والنفسية والاجتماعية التي تؤثر على الحالة الغذائية أو تتأثر بها مع اختيار الأغذية الملائمة للمريض وتحديد مكوناتها وطرق الوقاية، وركن قسم المختبر، ويعمل على شرح طريقة الفحص لهذا المرض وتوزيع أوعية التحليل للراغبين بعمل الفحص من الفئة المستهدفة وجمع بياناتهم، ويشارك قسم الباطنية والجراحة لتوضيح طريقة عملية المنظار للقولون وتقديم استشارات حول سرطان القولون والمستقيم.

رعاية شاملة

كان محافظ الجبيل عبدالله العسكر، قد دشن حملة الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، أمس، بحضور رئيس تشغيل شبكة الجبيل الصحية د. سعود المطرفي، والتي استمرت ليومين، في مجمع الجبيل مول بالمحافظة.