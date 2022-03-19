شكرا لقرائتكم خبر عن تجفيف تجمعات المياه في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية بقيق، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عمليات شفط وتجفيف تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، والمياه الجوفية؛ وذلك لمنع انتشار الحشرات والميكروبات وللسلامة العامة، تحقيقًا لأنسنة المدن.

وكثفت البلدية جولاتها الميدانية على التموينات الغذائية، ومحلات بيع الخضراوات؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والصلاحية الغذائية.

وتواصل البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.