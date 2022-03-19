شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 3 مخالفات بمنشآت غرب الدمام الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عدة ملاحظات، خلال جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، تمثلت في ترك فتحات الصرف مكشوفة، وعدم استخدام القفازات أثناء تحضير الوجبات، وعدم تشغيل مصائد الحشرات، مع تطبيق الأنظمة بحق المنشآت المخالفة، حفاظًا على سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

وأغلقت البلدية موقعين، وأشعرت موقعين آخرين، إضافة إلى ضبط عمالة مخالفة، وذلك في حملة ميدانية على مواقع للسكراب في المناطق الصناعية، بالتعاون مع مكتب العمل، والأمن الوقائي.

وأتلفت البلدية كمية من الأجبان تبين عليها أثر العفن والفساد إثر سوء النقل والتخزين، وذلك أثناء الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية، مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين، حفاظا على سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

وضبطت البلدية شاحنة يلقي سائقها الأنقاض والمخلفات في المناطق الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.