شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 8372 شجرة وزهرة.. وصيانة ألعاب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها الميدانية لمتابعة وصيانة الحدائق والمرافق البلدية، وأنجزت خلال الأسبوع الماضي زراعة 172 شجرة، و8200 زهرة، وقص 8550م2 من المسطحات والمغطيات، إضافةً إلى صيانة 1440م من شبكات الري، و181 «ألعاب - أسوار - مضخات»، ومتابعة 4 بلاغات.

وباشرت البلدية، خلال الأسبوع الماضي،141 رخصة للمنشآت التجارية في نظام «بلدي»، شملت استخراج 41 رخصة جديدة، وتجديد 87 رخصة، وتعديل ونقل ملكية 13 رخصة؛ وذلك لتقديم خدمة أكبر ولكسب رضا المستفيد.

ونفذت البلدية 72 جولة، لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، أسفرت عن 12 إشعارًا، ورصد 6 مخالفات، ومباشرة 14 بلاغًا.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.