شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب الأعمدة الخرسانية لطريق «صفوى - رحيمة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، من كامل أعمال الأعمدة الخرسانية، في طريق «صفوى - رحيمة»، بعدد 158 عمودًا، وصب كامل جيردرات الجسر البري، بعدد 242 كمرة، وتركيب 110 جيردرات، إضافةً إلى الانتهاء من صب 38 جيردر للجسر البحري من 432 كمرة، والانتهاء من طبقة الأساس الأسفلتي الأولى للطريق بطول 4.2 كم.

كما انتهى الفرع من إصلاح كامل طريق «أبو حدرية»، وفتح حركة السير من منفذ جمرك الخفجي للطريق باتجاه الدمام بطول 1.3 كم، ضمن أعمال الصيانة العادية.

ويواصل فرع النقل أعمال الصيانة الدورية على الطرق؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطرق نتيجة العواصف الرملية.

كان فرع الوزارة قد أعلن تشغيل إنارة تقاطع طريق «العزيزية»، مع طريق «العقير - الهفوف - سلوى»، بطول إجمالي 10 كم وذلك بإيصال التيار الكهربائي لعدد 4 محطات، وإنارة أعمدة بعدد إجمالي 239 عمودًا، و511 وحدة إنارة.