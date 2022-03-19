شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الجسور الرابطة بين مدينة الملك عبدالله و«حمدانية جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، مشروع استكمال تقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وربطها بحي الحمدانية.

وأوضح مدير عام وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بمنطقة مكة المكرمة خالد العتيبي، أن المشروع الذي بلغت مساحته 5.5 كيلو متر، يخدم عددا من الأحياء الكبرى بمحافظة جدة.

وأضاف إن الطريق الرئيسي على الجسور يتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب عدد من المحاور التي تخدمها الجسور وتتكون من أربعة محاور: الأول من الشرق للغرب، والمحور الثاني من الغرب للشرق، فيما يمتد المحور الثالث من الجنوب إلى الشرق، والرابع من الشرق إلى الشمال، بالإضافة إلى 3 منحدرات وطريقي خدمة، مع تأهيل وتحسين طريق الحمدانية الرئيسي.