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فتح الجسور الرابطة بين مدينة الملك عبدالله و«حمدانية جدة»

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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الجسور الرابطة بين مدينة الملك عبدالله و«حمدانية جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، مشروع استكمال تقاطعات مدينة الملك عبدالله بجدة وربطها بحي الحمدانية.

وأوضح مدير عام وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بمنطقة مكة المكرمة خالد العتيبي، أن المشروع الذي بلغت مساحته 5.5 كيلو متر، يخدم عددا من الأحياء الكبرى بمحافظة جدة.

وأضاف إن الطريق الرئيسي على الجسور يتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب عدد من المحاور التي تخدمها الجسور وتتكون من أربعة محاور: الأول من الشرق للغرب، والمحور الثاني من الغرب للشرق، فيما يمتد المحور الثالث من الجنوب إلى الشرق، والرابع من الشرق إلى الشمال، بالإضافة إلى 3 منحدرات وطريقي خدمة، مع تأهيل وتحسين طريق الحمدانية الرئيسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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