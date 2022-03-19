شكرا لقرائتكم خبر عن 637 مدرسة تستقبل 120.068 طالبا بحفر الباطن.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، جاهزية 637 مدرسة لاستقبال 120.068 طالبا وطالبة لعودتهم الحضورية الكاملة، اليوم الأحد، لبداية الفصل الدراسي الثالث.

وتابع مدير التعليم محمد القحطاني، مع لجنة الاستعداد، تنفيذ جميع ما ورد بخطة العودة مع الأقسام المعنية بالإدارة، والاطمئنان على الجاهزية من خلال الزيارات الميدانية على المنشآت التعليمية بالمحافظة، مشددا على ضرورة تهيئة وخلق الأجواء والترحيب بالطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم مع بداية الفصل الدراسي الثالث، وشرح مزايا وأهداف نظام الفصول الثلاثة، وتأثيره الإيجابي على مخرجات التعليم، وإبراز الجهود المبذولة في تطوير التعليم، بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الكفاءة في العملية التعليمية، في ضوء الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله»، بتسخير العديد من المنصات التعليمية، التي كان لها الفضل في استمرار جودة التعليم لأبناء وبنات الوطن خلال الجائحة التي عصفت بالعالم أجمع وأثرت سلبا بتعليم العديد من الدول.

ووجهت وزارة التعليم إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد مؤخرًا، من هيئة الصحة العامة «وقاية» للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 سنة، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وأكدت استئناف الدراسة حضوريا بشكل كامل، ابتداء من بداية الفصل الدراسي الثالث اعتبارا من الأحد 1443/8/17هـ خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، واستمرار اشتراط اكتمال التحصين لمَن هم أكبر من 12 عاما.