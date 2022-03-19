شكرا لقرائتكم خبر عن خدموا 2.2 مليون مسافر.. تكريم «أبطال الصحة» بجسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أمس الأول، بمنسوبي وزارة الصحة من موظفين ومتطوعين على جهودهم المبذولة طيلة فترة جائحة كورونا وتعاونهم مع الإدارات العاملة بالجسر للحد من انتشار الجائحة، واتخاذهم لجميع الإجراءات الاحترازية على الرغم من عبور آلاف المسافرين عبر جسر الملك فهد، وخدمتهم لأكثر من مليونين ومائتي ألف مسافر.

وكرّم الرئيس التنفيذي للمؤسسة عبدالرحمن المبارك، مسؤولي وموظفي ومتطوعي وزارة الصحة العاملين بالجسر، مبينًا أن المؤسسة خلال الجائحة كانت وبالتعاون والتنسيق مع بقية الجهات تعمل على تطوير وتحسين الخدمات، التي تقدم للمستفيدين، وفق الأهداف الموضوعة والخطط المرسومة لتحقيق أعلى معدلات الجودة في الخدمات المقدمة.

يذكر أنه في وقت سابق دشنت المؤسسة خدمة الدفع الإلكتروني، سعيًا للتسهيل على عابرِي الجسر، وتقليل أوقات الانتظار.