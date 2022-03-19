شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 90 % من جسر مشاة شارع «الملك سعود» بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة المنطقة الشرقية استكمال أعمال إزالة جسر المشاة المشار إليه، الذي تم الانتهاء منه بنسبة أكثر من 90 %، وجاءت الإزالة نظرا إلى تهالك حالة الجسر الإنشائية، ومن منطلق تأمين سلامة الطريق والمركبات، خاصة أن الجسر آيل للسقوط بعد تعرضه لعدة حوادث أكثر من مرة.

إعادة تشغيل

وطالب عدد من المواطنين بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة تشغيل جسر المشاة في طريق الملك سعود بالظهران، خاصة أن الطريق يعتبر سريعا، ويصعب عبوره، بسبب عدم وجود إشارات مرورية فيه، موضحين أن جسور المشاة تعتبر حلا مهما للطريق، الذي توجد على جانبيه محلات تجارية ومقاه.

صعوبة العبوروأفاد سعد العلياني بأن جسور المشاة تعتبر من أهم الوسائل لعبور الطريق، خاصة السريعة، أو التي يكون فيها السير مسموحا بها إلى حد 100 كيلو، ومن ضمن هذه الطرق طريق الملك سعود بالظهران، مشيرا إلى إزالة نصف جسر المشاة عليه، ولم يعد يمكن لأحد العبور من خلاله يؤدي إلى المقاهي والمطاعم في الجهة المقابلة.

أبهى حلةوأشار ناصر المطوع إلى أن جسور المشاة في شارع الملك سعود بالظهران تعتبر قليلة جدا، مع أن الطريق على جنباته يحوي الكثير من المحلات التجارية والمقاهي، وأن إزالة نصف الجسر الخاص المشاة، يعتبر تعطيلا للمشاة الراغبين في التنقل من الطرف إلى الطرف المقابل، وأن وجود الجسر وإضاءته، يعطيان منظرا جماليا، ويجعل الطريق يظهر بأبهى حلة.

صيانة مستمرةوطالب بضرورة صيانة الجسر بشكل مستمر، وعدم تعطيله، خاصة أن الطريق سريع، ويصعب عبوره بدون جسر مشاة، وأن ذلك يعرض مَن يرغب العبور فيه للخطر.