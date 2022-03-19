شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى: تغير المناخ في صلب اهتمامات حكومة خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ، أن موضوعات المناخ والتغير المناخي تأتي في صلب اهتمامات وأولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من خلال ما تقدمه إقليميا ودولياً من مبادرات فاعلة تسهم في الحد من التغير المناخي والتقليل من الانبعاثات، ومنها ما أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بإطلاق «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» واستضافة المملكة مؤخراً لأعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم.

تأثير قوي

وأوضح د. آل الشيخ، أن مشاركة مجلس الشورى في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 144، وأعمال اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، التي ستُعقد في بالي بجمهورية إندونيسيا، تأتي امتداداً للأدوار الكبيرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ودورها المؤثر والمهم في مختلف المحافل الدولية الكبرى، بما يؤكد ما تمثله من تأثير قوي في كافة الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم.

تكنولوجيا المعلومات

وتتناول اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الحالية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي في بالي، مناقشات حول الوصول إلى صفر انبعاثات من خلال الحضور البرلماني للوصول إلى آراء وأفكار موحدة للعمل بشأن تغير المناخ، كما ستناقش اجتماعات المؤتمر تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم.

السلام والتعاون

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس في العام 1889م، ويضم في عضويته أكثر من 179 برلمانًا من مختلف دول العالم، ويهدف بشكل أساسي إلى تحقيق السلام والتعاون بين الشعوب وتعزيز الأدوار التي تقوم بها المؤسسات البرلمانية.