شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم المكي: أكل الحرام يكثر الأمراض والأزمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ د. صالح بن حميد: الحياة قصيرة، والزمن سريع الزوال، فلا تطلب الرزق بمعصية الله، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، بأكل الحرام تنزع البركات، وتكثر الأمراض والعاهات، وتحل الكوارث والأزمات، ويفشو التظالم والشحناء، وإذا كان ذلك كذلك فـتأملوا الربط الدقيق بين أكل الحلال الطيب وتحقيق الأمن والعيش الكريم.

كيد الكائدين

وأضاف في خطبة الجمعة أمس: بلادنا بفضل الله، ومنته هي العزيزة بمقدستها، الثرية بقيمها ورجالها، العالية بقدرها ومنجزاتها، الآمنة بحفظ الله ثم بيقظة ولاة أمرها وحزمهم، بساط الأمن فيها يستفز المرجفين، والقوة والتماسك بين ولاة الأمر والمواطنين يزعج الطامعين والحاقدين، والاعتماد على رب هذا البيت يرد عنا كيد الكائدين، بحفظ الله ثم حكمة القيادة تَخِيبُ ظُنون المتربصين، يقال ذلك أيها المسلمون حين أعلنت الدولة أعزها الله إقامة الحكم الشرعي على فئة فاسدة هاجموا بلادهم، وقتلوا أهليهم ورجالهم، وخفروا ذمة ولاة أمرهم، وروعوا الآمنين، وأرادوا فتح الأبواب لتمكين المتربصين.

مسالك إرهاب

وأضاف بقوله: أعمال عنف، ومسالك إرهاب من تفجير وتدمير، وسطو، وسفك للدماء وخروج على النظام، وخيانة مع الأعداء والمتآمرين، مفاسد عظيمة، وترويع للآمنين، ونقض للعهود، وتجاوز على إمام المسلمين، جرائم نكراء في طيها منكرات، إنه موقف حازم تتخذه الدولة ضد الإرهاب، والفوضى، والفتنة في جهد أمني، وحكم شرعي، وقرار سياسي.

أداء حازم

وأضاف: يريدون النيل من دورها العظيم في محطيها العربي، والإسلامي، والدولي، غير أن الدولة -أعزها الله- ومن ورائها المواطنون الكرام، والمقيمون الأعزاء، تقف من هذا الأحداث مواقف حازمة، وتتعامل معها بمسؤولية حماية للدين، والمقدسات، والدار، والناس، في يقظة، وكفاءة، وأداء حازم، وتعامل دقيق مما يسجل إنجازات أمنية، وقوة إدارية، وحكم صارم في كل الظروف الزمانية والمكانية فلله الحمد والمنة.

الثواب والأجر

وفي المدينة المنورة، أوضح إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالله البعيجان في خطبة أمس، أن من نعم الله وفضله ومنحه وعطائه أن شرع لعباده مواسم للخير والطاعات وضاعف لهم فيها الثواب والأجر على العبادات وحثهم على اغتنام الفرص وإعمار الأوقات والتعرض للنفحات والمسارعة إلى الطاعات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الأرض والسموات.

مواسم الطاعات

وقال إن شهر شعبان موسم مبارك من مواسم الطاعات ونفحة من النفحات فأكثروا فيه من القربات وتخففوا من أثقال التبعات وتوبوا من مقارفة المعاصي والسيئات، وهو شهر الاستعداد والتأهب وتدريب النفوس وتمرين الأبدان وإصلاح القلوب فالارتياض يخفف المشقة ويزيد من النشاط والقوة ويعين على تذوق حلاوة الطاعات ولذتها.