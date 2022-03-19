شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تعزيز التعاون مع كمبوديا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس مجلس الوزراء في مملكة كمبوديا هون سين، في قصر السلام بالعاصمة بنوم بنه، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكتين وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ونقل وزير الخارجية خلال زيارته الرسمية الأولى لكمبوديا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدولته وحكومة وشعب مملكة كمبوديا، والتمنيات بدوام النماء والازدهار.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام ومملكة كمبوديا سعود السويلم، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.