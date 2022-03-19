شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف مستفيد من مكافحة الأمراض الوبائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 14.153 مستفيداً خلال شهر فبراير 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 1.861 شخصاً، وعيادة الباطنية 1.114 مستفيداً، وعيادة الوبائيات 1.408 مرضى، كما استفاد من خدمات العزل 133 شخصاً، ومن قسم المختبر 829 مستفيداً، فيما صرفت الأدوية لـ 4.383 فرداً، في حين راجع قسم الإحالة الطبية 42 فرداً، وقسم التوعية والتثقيف 4.383 شخصاً. وفي الخدمات المساندة تم توزيع ناموسيات استفاد منها 4.000 شخص، كما استفاد 1.994 شخصاً من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 16 نشاطاً للتخلص من النفايات، و30 حملة للرش اليرقي.