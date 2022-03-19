شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة ترفع المستوى العلمي لمستفيدي «شؤون الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع الإدارة العامة للاتفاقيات والشراكات المجتمعية، أمس الأول، مذكرة تعاون وشراكة مجتمعية مع شركة سنن للتعليم، بمكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش.

وتضمنت الاتفاقية، التي وقّعها وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية د. وليد باصمد، ورئيس مجلس إدارة شركة سنن للتعليم عمر السياري، الإسهام في تقديم الاستشارات وإقامة برامج حفظ السنة النبوية والدورات والدبلومات وصناعة المحتوى العلمي ورفع المستوى العلمي للمستفيدين من الرئاسة.