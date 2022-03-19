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تخفيف معاناة 21 ألف نازح بموزمبيق

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الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع مساعدات غذائية للنازحين والمتضررين بمدينة بمبا التابعة لمقاطعة كابودلجادو بجمهورية موزمبيق، بحضور محافظ مقاطعة كابودلجادو فاليجي تاوابو، ومندوبة المعهد الوطني لإدارة الكوارث اليزيتي مانويل، وفريق من المركز. ويستهدف المشروع توزيع 4.318 سلة غذائية تزن الواحدة منها 64 كيلو غراما تشمل المواد الغذائية الأساسية كالأرز والفاصوليا والزيت النباتي والسكر والملح، يستفيد منها 21.590 فردًا، في مدن بمبا، وميتوجي، وماكوميا، وميكوفي، ومونتيبوشي، وشيووري، وبالاما، ونامونو، انكابي، ميلوكو، وكيسناغا، ومويندوبي، ومويدا، ونانقادي، وموسيميا دا برايا، وايبو، وبالما بمقاطعة كابودلجادو.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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