البيت الأبيض: بايدن حذر الرئيس الصيني من عواقب دعم روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن حذر الزعيم الصيني شي جين بينغ من “عواقب” إذا قدمت بكين دعما ماديا للغزو الروسي لأوكرانيا، فيما شدد الجانبان على الحاجة إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وفي إفادة صحفية دورية ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تواجه الصين، أكبر مصدر في العالم، رسوما جمركية أو عقوبات تجارية، قالت ساكي “العقوبات هي بالتأكيد أداة واحدة في صندوق الأدوات”.

وفي حديثها بعد المكالمة عبر الفيديو التي استمرت قرابة ساعتين بين بايدن وشي، قالت إن الولايات المتحدة ستتبنى أي عواقب ضد بكين بالتنسيق “مع شركائنا ونظرائنا الأوروبيين”.

وفي المكالمة التي جاءت في وقت يتعمق فيه الخلاف بين أكبر قوتين في العالم، قدم بايدن تفاصيل عن جهود الولايات المتحدة وحلفائها للرد على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي كان من بينها فرض عقوبات على روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن “وصف التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا وهي تشن هجمات وحشية ضد مدن ومدنيين في أوكرانيا”، مضيفا أن بايدن “أكد دعمه لحل دبلوماسي للأزمة”.

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وقال مسؤول أميركي كبير في إفادة للصحفيين بشأن المكالمة إن بايدن ذكر أن بكين ستواجه عواقب ليس فقط من الولايات المتحدة، وإنما من العالم بأسره.

وقال المسؤول “الرئيس لم يكن في الحقيقة يطلب طلبات محددة من الصين… أعتقد أن وجهة نظرنا هي أن الصين ستتخذ قراراتها”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن شي قال لبايدن إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، ودعا دول حلف شمال الأطلسي إلى إجراء حوار مع موسكو. لكنه لم يوجه لوما إلى روسيا، بحسب بيانات بكين بشأن المكالمة.

وقال شي “الأولويات القصوى الآن هي مواصلة الحوار والمفاوضات وتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع حدوث أزمة إنسانية ووقف القتال وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف شي أنه يتعين على جميع الأطراف دعم الحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشكل مشترك بينما يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إجراء محادثات مع روسيا لحل “جوهر” الأزمة الأوكرانية وتبديد المخاوف الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن شي قوله في المكالمة التي قالت إنها جاءت بطلب من الجانب الأميركي “أزمة أوكرانيا شيء لا نريد رؤيته”.

وحذر شي من فرض عقوبات.

ونقلت الوزارة عنه القول “العقوبات الشاملة والعشوائية لن تؤدي إلا إلى معاناة الناس. إذا شهدت المزيد من التصعيد، فإنها يمكن أن تؤدي إلى أزمات خطيرة في الاقتصاد العالمي والتجارة والتمويل والطاقة والغذاء وسلاسل الصناعة والتوريد، مما يصيب الاقتصاد العالمي الواهن أصلا بحالة من الشلل ويتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن بكين تدرس مساعدة روسيا بشكل مباشر بعتاد عسكري في أوكرانيا، وهو شيء تنفيه الصين.

وتشعر واشنطن أيضا بالقلق من احتمال مساعدة الصين لروسيا في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الغربية.

واستهداف بكين بذلك النوع من العقوبات الاقتصادية المكثفة التي فرضت بالفعل على روسيا سيكون له عواقب وخيمة محتملة على الولايات المتحدة والعالم بالنظر إلى أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر المصدرين.