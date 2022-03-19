“المرور” توجه عدة نصائح لتعزيز انسيابية الحركة المرورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دعت الإدارة العامة للمرور، قادة المركبات إلى مراعاة 5 أشياء على الطرق للمُساهمة في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخفض نسبة الحـوادث بين المركبات.

وأوضح المرور، أن هذه الأشياء هي بمثابة حقوق للطريق وتتضمن الالتزام بمساراته، واستخدام الإشارات التنبيهية قبل الانعطاف، والابتعاد عن رمي المخلفات.

وأشار إلى ضرورة إفساح الطريق لتجاوز المركبات أيضاً، بالإضافة إلى التقيد بأفضليات المرور.