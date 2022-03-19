محمد بن مسعود - الدمام - ماذا قال الرئيس الصيني لبايدن عن توتر الاوضاع والحرب الدائرة في العالم؟

أفاد التلفزيون الحكومي الصيني بأن رئيس البلاد شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، أن “نشوب نزاع ليس من مصلحة أحد”.

وأكد شي جين بينغ لبايدن، بحسب تلفزيون “سي سي تي في” الرسمي، أن “العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية”، معتبرا أن “السلام والأمن هما الكنز الأثمن لدى الأسرة الدولية”.

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وشدد الرئيس الصيني على أنه “يتعين على الولايات المتحدة تقاسم المسؤولية مع الصين في الحفاظ على السلام العالمي”.

يذكر أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين تأتي في ظل انتقادات أمريكية لبكين بشأن موقفها من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن بايدن سيهدد الجمعة نظيره الصيني بتدابير مضادة في حال قدمت الصين “دعما للهجوم الروسي” على أوكرانيا.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي الولايات المتحدة والناتو، آملة في أن تقف واشنطن حقا بجانب السلام والعدل في معظم الدول النامية بالعالم.