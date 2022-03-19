محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: بوتن يخاطب الجماهير وجها لوجه .. ويكشف سبب غزو أوكرانيا

خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشرات الآلاف من الروس من على منصة تتوسط ملعب لوجنيكي بموسكو، في حفل نظم بمناسبة الذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم.

وكشف بوتبن عن سبب الحرب في أوكرانيا قائلا:” الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الروسية في دونباس وعموم أوكرانيا هو الحيلولة دون وقوع الإبادة بحسب زعمه.

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ووجه اتهاما للسلطات في أوكرانيا بمهاجمة الناطقين بالروسية لفترة طويلة، معتبرا الأمر نوعا من الإبادة، تتم عبر إطلاق النار من المدافع والطائرات.

واعتبر أن تضحيات الجيش الروسي في أوكرانيا دفاعا عن الناطقين بالروسية هناك تمثل أعلى درجات المحبة.