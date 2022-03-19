موسوعة غينيس تبدّد حلم زوجين

محمد بن مسعود - الدمام - تبدّد حلم زوجين نيوزيلنديين يعتقدان أنهما اكتشفا أكبر حبة بطاطس بالعالم في مزرعتهما الصغيرة، بعد أن قامت موسوعة غينيس بتحليل العينة لتجد أنها درنة يقطين وليست من فصيلة البطاطس.
وكان الزوجان قد أرسلا صورًا وعينات لحبة البطاطس التي اكتشفاها في منزلهما إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتقوم بالاختبارات العلمية، ليأتي رد الموسوعة بعد أشهر بأن العينة التي أرسلت هي درنة نوع من القرع ولا تنتمي إلى فئة البطاطس، ليتم استبعاد الزوجين من الحصول على رقم قياسي يخوّل حبة البطاطس خاصتهما بالفوز.
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