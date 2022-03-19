بيكهام وابنته هاربر سفن يحتفلان بـ«يوم الأنف الأحمر» لدعم الأعمال الخيرية

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، مع ابنته هاربر سيفن، بيوم الأنف الأحمر الذي يوافق 19 مارس من كل عام في بريطانيا، وذلك لصالح إحدى المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة، بهدف رؤية العالم خاليًا من الفقر.

ونشر بيكهام صورته مع ابنته هاربر وهما يتزيّنان بالأنف الأحمر، عبر حسابه على «إنستغرام»، صحبها بتعليق: «يوم أنف أحمر سعيد.. من بابا وهاربر سيفن».

يوم الأنف الأحمر هو يوم يهدف لجمع التبرعات للأطفال المحتاجين، ويشارك فيه العديد من التلاميذ والطلبة في مدارس إنجلترا في كل عام، وسبق أن تعهد بيكهام وزوجته فيكتوريا بتقديم مليون جنيه إسترليني لمساعدة فورية لشعب أوكرانيا، إذ أطلق لاعب كرة القدم المعتزل (46 عامًا) نداءً طارئًا عبر صندوقه السابع لمؤسسة اليونيسف للمساعدة في تقديم الدعم للأطفال المتضررين في البلد الذي مزّقته الحرب الروسية الأوكرانية. وأعـــلن النجمان عبر صفحتهما الشخصية بموقع «إنستجرام» استجابتهما لنداء الطوارئ لتقديـــم المساعدات لشعب أوكرانيا، حسبما نشر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.