محمد رمضان ينفي امتلاكه طائرة خاصة

محمد بن مسعود - الدمام - نفى الفنان المصري محمد رمضان امتلاكه لطائرة خاصة، لافتًا إلى أن الأماكن التي يقيم فيها حفلاته الغنائية توفر له الطائرات الخاصة التي يظهر على متنها ويشارك جمهوره لحظات منها.
وفي مقطع فيديو نشره الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر تطبيق «إنستغرام»، قال رمضان: «أنا لا أمتلك ولا أقود طائرة خاصة، بل ترسل لي البلدان التي أحيي فيها حفلات غنائية طائرة خاصة كي تقلني من مصر وأعود فيها».
يُذكر أن محكمة النقض المصرية كانت قد رفضت الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبواليسر.
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