القرعة توقع برشلونة بخصم ألماني في ربع نهائي الدوري الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - أوقعت قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت امس الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، فريق برشلونة الإسباني في مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب آينتراخت فرانكفورت بينما تقام مباراة الإياب على ملعب “كامب نو”.

وفي المواجهات الأخرى في دور الثمانية، يلتقي لايبزج الألماني مع أتلانتا الإيطالي وويستهام الإنجليزي مع ليون الفرنسي وسبورتينج براغا البرتغالي مع جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وستقام مباريات الذهاب على ملاعب لايبزج وويستهام وسبورتينج براغا.

وحددت القرعة مواجهات الدور قبل النهائي، حيث يلتقي الفائز من مواجهة لايبزج وأتلانتا مع الفائز من مواجهة براغا ورينجرز، ويلتقي الفائز من مواجهة ويستهام وليون مع الفائز من مواجهة آينتراخت وبرشلونة.

وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية يوم السابع من أبريل المقبل بينما تقام مباريات الإياب يوم 14 من الشهر نفسه.

وتقام جولة ذهاب الدور قبل النهائي يوم 28 أبريل بينما تقام جولة الإياب يوم الخامس من مايو.

وتقام المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في اشبيلية يوم 18 مايو، وسيتأهل المتوج باللقب إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حتى في حال عدم تأهله عبر الدوري المحلي.