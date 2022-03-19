تشيلسي يواجه ريال مدريد ومانشستر سيتي يصطدم بأتلتيكو في دور الثمانية بدوري الأبطال

محمد بن مسعود - الدمام - ستكون المواجهتان بين تشلسي الإنكليزي حامل اللقب وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (13 مرة) من جهة، ومانشستر سيتي الإنكليزي وأتلتيكو الإسباني من جهة اخرى، الأبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

وتعتبر المباراة ثأرية لريال مدريد الذي خرج على يد تشلسي بالذات في الدور نصف النهائي الموسم الماضي (1-1 في مدريد ثم 2-صفر في لندن) في طريقه لاحراز اللقب القاري الثاني في تاريخه في المسابقة الاهم بفوزه على جاره مانشستر سيتي 1-صفر.

وكان تشلسي تخطى بسهولة منافسه الفرنسي ليل في ثمن النهائي بفوزه عليه ذهابا وايابا 2-صفر ثم 2-1.

في المقابل، اطاح ريال مدريد باحد ابرز الفرق المرشحة لاحراز اللقب وهو باريس سان جرمان الفرنسي، فبعد خسارته امام فريق العاصمة الفرنسية على ملعب «بارك دي برانس» صفر-1 ذهابا، قلب تخلفه صفر-1 في الشوط الاول ايابا بثلاثة اهداف لهدافه الفرنسي كريم بنزيمة في نصف الساعة الاخير.

يذكر ان الفريقين توجا بالمسابقة القارية 6 مرات في اخر 10 سنوات: ريال مدريد اربع مرات اعوام 2014 و2016 و207 و2018، وتشلسي عامي 2012 و2021.

في المقابل، رأفت القرعة بالعملاقين البافاري بايرن ميونيخ والانكليزي ليفربول حيث اوقعتهما في مواجهة فريقين في متناولهما اقله على الورق وهما فياريال الاسباني وبنفيكا البرتغالي.