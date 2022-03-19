مشاركة واسعة في انطلاق بطولة ناصر بن حمد الدولية لسباقات القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، انطلقت بطولة سموه الدولية لسباقات القدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة.

وشهدت انطلاقة البطولة إنطلاقة سباقات 40 و80 كم تأهيلي محلي وسباق 100 كم دولي تأهيلي، بمشاركة واسعة من الاسطبلات والفرسان.

وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للمشاركة الواسعة التي شهدتها السباقات التأهيلية وهو ما يؤكد تحقيق العديد من الأهداف عبر ادخال وجوه جديدة لرياضة القدرة البحرينية في إطار الرؤية التي يسير عليها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة بتهيئة الأجواء المثالية للاسطبلات والفرسان.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الاتحاد ماض في مواصلة تقوية وتطوير رياضة القدرة البحرينية، مبيناً سموه إلى أن الموسم الحالي شهد نجاحات متواصلة عبر تنظيم عدة سباقات شهدت مشاركة واسعة.

وعن رؤية سموه للسباق الرئيسي، أشار سموه إلى أن السباق الرئيسي من المؤكد أن يشهد سرعات عالية وتنافس كبير ومفتوح بين الاسطبلات والفرسان سعياً لإنهاء الموسم بالحصول على المراكز الأولى، مبيناً سموه إلى أن المنافسة لن تنحصر على فريق بل ستكون مفتوحة ومتوقع أن تشهد اثارة وندية.

وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في البطولة وتقديم أفضل المستويات لعكس الصورة المتطورة لرياضة القدرة البحرينية وسيرها على خطى التطور والازدهار.

سباق اليوم

وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة اليوم السبت السباق الكبير على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وسيقام اليوم سباق الاسطبلات الخاصة المحلي والدولي لمسافة 120 كم.

وسيكون سباق اليوم على 4 مراحل هي: المرحلة الأولى (لون أحمر) لمسافة 40 كم، المرحلة الثانية (لون أزرق) لمسافة 30 كم، المرحلة الثالثة (لون أخضر) لمسافة 30 كم، المرحلة الرابعة (لون أصفر) لمسافة 20.

حالة أفضل جواد

برعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة، قائد فريق الفرسان، يشهد سباق اليوم لمسافة 120 كم تنظيم مسابقة أفضل حالة جواد، وسوف تخصص الجائزة للجياد العشرة الأولى التي تنهي المراحل والتي ستشمل على جوائز ومكافآت مالية، حيث أن الجائزة معتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية وتم تدشينها ضمن رؤية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة في مواصلة المساهمة في تطور رياضة القدرة.

نقل مباشر

وستشهد سباقات اليوم نقل مباشر على قناة البحرين الرياضية انطلاقاً من المرحلة الرابعة وسيرافق النقل، استوديو تحليلي بتواجد صدام ناصر وعايض الغيلان، إضافة إلى ناصر العمري للقاءات المباشرة.

«أسكون» تنضم للرعاة

انضمت شركة «أسكون» لرعاة بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدولية لسباقات القدرة.

وأعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة عن تقديره إلى شركة «أسكون» على دعمها البطولة.

وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة أن هذا التفاعل يعزز دور «أسكون» كشريك في نجاح الجهود الداعمة للشباب والرياضة خصوصاً رياضة القدرة في المملكة، لمواصلة السير من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة التي تدعم مكانة مملكة البحرين على الخارطة الرياضية على مختلف الأصعدة.

وأثنى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة على دور «أسكون» في دعم فعاليات وأنشطة الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عبر تواجدها الدائم في العديد من البطولات، مقدماً سموه الشكر على دعمها المتواصل.

من جانبه، قال خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة أسكون أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يعتبر الداعم الأكبر لرياضة القدرة في مملكة البحرين، وساهمت رؤية سموه في تحقيق النتائج الإيجابية والإنجازات الكبيرة لهذه الرياضة على المستويات الدولية والإقليمية والقارية، معرباً عن فخر واعتزاز الشركة بدعم بطولة سموه للقدرة.

وأضاف «في إطار حرص الشركة على دعم بطولات القدرة، نتواجد اليوم في دعم بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للقدرة، وهذا فخر كبير لنا، حيث تمثل سباقات القدرة جزء من تراث البحرين ومن شأن هذا الحدث أن يمنح الجميع فرصة الاستمتاع بمشاهدة أفضل الفرسان في البحرين يتنافسون على تحقيق المراكز المتقدمة».

وأشاد بالجهود البارزة التي يبذلها سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة في إخراج بطولات القدرة بأفضل صورة تنظيمية وكافة اللجان، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

استعدادات إعلامية

زينت عبارات الترحيب والمعلومات عن السباق قرية البحرين الدولية للقدرة بعد الاستعدادات الإعلامية الكبيرة المصاحبة لبطولة سموه الدولية لسباقات القدرة.

كما وضعت اللجنة شعارات وأسماء الشركات والبنوك الراعية للبطولة وهي:

تمكين، بنك البحرين والكويت، شركة هواوي البحرين، مجموعة نواف محمد الجشي، هاشم الوداعي للمحاماة والاستشارات القانونية، بنك السلام، المحذي ستيفان، شركة أسكون.

الزعيم يتصدر 100 كم

تصدر فريق الزعيم، سباق 100 كم دولي تأهيلي عبر الفارسة أصيلة إياد الرويعي بعد أن أنهت السباق بزمن وقدره (5 ساعات و3 دقائق و35 ثانية)، ثم فارس الزعيم أيضاً جابر بدر جعفر (5 ساعات و3 دقائق و36 ثانية)، ثم الفارس يوسف محمد السعدون من فريق الزعيم (5 ساعات و3 دقائق و38 ثانية).

سباق 80 كم

وجاءت نتائج سباق 80 كم تأهيلي محلي على النحو الآتي: تصدرت الفارسة ياسمين خالد حاجي من اسطبل الشوامخ السباق بزمن وقدره (4 ساعات و53 دقيقة و42 ثانية)، ثم الفارس عبدالرحمن محمد سلطان من اسطبل العيد بزمن وقدره (5 ساعات و4 دقائق و17 ثانية)، ثم الفارس فهد عبدالله من اسطبل المغيرات بزمن وقدره (5 ساعات و6 دقاق و58 ثانية).