انتصارات مثيرة للجياد ومفاجآت وتألق الفارس عبدالله فيصل

محمد بن مسعود - الدمام - نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر أمس السباق الـ25 لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة وكأس الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري» وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير، وبحضور عدد من أصحاب السمو وممثلي شركة أسري وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل.

وشهد السباق منافسات قوية ونتائج متفاوتة خلال الأشواط الثمانية ما بين الانتصارات المثيرة للجياد المرشحة وبين المفاجآت، وبين تسجيل عدد من الجياد أولى انتصاراتها، كما تألق الفارس البحريني عبدالله فيصل وقيادته الجياد إلى أربعة انتصارات «سوبر هاتريك».

وكان الشوط الأول أقيم على كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» مسافة 1000 متر مستقيم والجائزة 2000 دينار، واستطاع الحصان «مصنان 1811» لاسطبل الوسمية وبقيادة مارفن غراندين تسجيل فوزه الأول في مشاركته الثانية ليؤكد تطوره.

وأقيم الشوط الثاني أقيم لجياد سباق التوازن «نتاج محلي» مسافة 1000 متر مستقيم والجائزة 2000 دينار، وأستطاعت الفرس «الدره» لاسطبل العفو وبقيادة الفارس حسن الصفار استعادة نغمة الأنتصارات بعد غيبة بعدما حمست المنافسة التي شهدته الأمتار الأخيرة بتفوقها على الفرس «محايدة» التي جاءت ثانية، والحصان «مقصود» ثالثًا.

وأقيم الشوط الثالث على كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة للجياد المبتدئات «نتاج محلي» مسافة 1200 متر مستقيم والجائزة 2000 دينار، وتمكن الحصان الجديد «مديترينين مون» ملك إم أند إي ريسنغ تسجيل بداية موفقة في مشاركته الأولى بعدما ظهر بصورة قوية خصوصًا عندما حلق وحيدًا في المقدمة وبفارق كبير عن بقية الجياد.

وأقيم الشوط الرابع على كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل للجياد المبتدئات «مستورد» مسافة 1200 متر مستقيم والجائزة 2000 دينار، وشهد فوزًا لافتًا للحصان «فارس كودياك» لاسطبل مرجان وبقيادة موفقة من الفارس عبدالله فيصل مسجلاً فوزه الثاني هذا الموسم بعد دخوله القوي في الأمتار الأخيرة وانتزع الفوز من الفرس المرشحة «عسل».

وأقيم الشوط الخامس للجياد المبتدئات (مستورد) مسافة 1400 متر والجائزة 2000 دينار، وتمكن المهر «لذاع» ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة وبقيادة عبدالله فيصل من إنتزاع فوزه الأول ليواصل تحقيقه المراكز المتقدمة.

وأقيم الشوط السادس على كأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى والمخصص لجياد الدرجة الأولى «نتاج محلي» مسافة 1600 متر والجائزة 2000 دينار.

وأقيم الشوط السابع على كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة لجياد سباق التوازن (مستورد) مسافة 1600 متر والجائزة 3000 دينار، وشهد عودة الحصان «الفجر مقبل» ملك رائد البوعينين الى الأنتصارات بعد غيبة مسجلاً الفوز الثالث في رصيده حيث تمكن الفارس المتألق عبدالله فيصل من قيادة الحصان الى الفوز خصوصًا عبر إنطلاقته للمقدمة في آخر 200 متر.

وأقيم الشوط الثامن والأخير على كأس الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري» لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1400 متر والجائزة 5000 دينار، وتمكن الحصان «دزرت غلف» لاسطبل المحمدية وبقيادة نيل كالان تأكيد تفوقه وتحقيق الفوز على رغم محاولات الحصان «ناي نبيلو زيرو» لاسطبل العفو الذي ظهر بصورة جيدة وحلّ ثانيًا.

تتويج الفائزين

وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بتقديم كأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى محمد خالد عبدالرحيم، وكأس سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة إلى المضمر الفائز الن سميث، وكأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة للشوط السابع إلى المالك الفائز رائد البوعينين، فيما قام مازن محمد مطر العضو المنتدب لشركة أسري بتقديم كأس أسري إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة، كما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة للخيل العربية إلى المضمر الفائز عبدالله كويتي، وقدّم كأس النادي للشوط الرابع إلى المالك الفائز محمد قمبر.