شكرا لقرائتكم خبر عن زوار «موسم الرياض» يتخطون حاجز الـ 14 مليون زائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن تخطي عدد زوار موسم الرياض حاجز الـ14 مليون زائر حتى الآن، جاء ذلك في تغريدة نشرها آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على «تويتر»

يُعد موسم الرياض يُعد أحد أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة ، حيث انطلق في 20 أكتوبر الماضي تحت شعار" تخيل أكثر"، بفعاليات وإبداع وتنوع يتحدى الوصف ويفوق الخيال، وبدعم كبير من القيادة الرشيدة؛ حقق أرقامًا استثنائية غير مسبوقة.

كما تقام فعاليات موسم الرياض على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، مما يجعله الموسم الترفيهي الأضخم في تاريخ المملكة ومنطقة الخليج.

وتشتمل فعاليات موسم الرياض على أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، إضافةً إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية، وهو ما يعكس مستوى الثراء المعرفي والابتكار الذي تتميز به القدرات البشرية الوطنية، وحجم الجهود التي تقف وراءه النجاح المذهل للموسم.

ويحقق الموسم عددًا من الأرقام غير المسبوقة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته حتى اليوم، في حين لم تتجاوز فعالياته 5 أشهر، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة من ألعاب ومعارض وحفلات موسيقية.

وأكثر من 1255 شركة شاركت في موسم الرياض، وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يجعل موسم الرياض مساهمًا فعليًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، لتوفير فرص العمل للشباب والفتيات والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.