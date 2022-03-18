الشمري يتصدر المرحلة الأولى لرالي سدير 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تصدر المتسابق المشنى الشمري المرحلة الأولى لرالي سدير، والتي انطلقت اليوم من منطقة مبايض لمسافة 151.06 كيلو متراً، وقطع الشمري المرحلة بوقت وقدره 1.25.7 ساعة، وشهدت المرحلة منافسة قوية بين المشاركين، وجاء في المركز الثاني السائق خالد الفريحي قاطعاً المرحلة بزمن وقدره 1.26.16 ساعة، فيما حل مطير الشمري في المركز الثالث بتوقيت قدره 1.26.17 ساعة.

وفي فئة الدراجات (عجلتين) تصدر النيوزلندي فيليب ويلسون المرحلة الأولى، قاطعاً المسافة بزمن وقدره 1.35.29 ساعة، فيما جاء بالمركز الثاني أنس الرحياني، قاطعاً مسافة المرحلة بزمن وقدره 1.37.39 ساعة، وفي المركز الثالث حل مشعل الغنيم بزمن 1.38.06 ساعة.

وفي فئة الدراجات النارية (أربع عجلات) تصدر عبدالمجيد الخليفي المرحلة الأولى بزمن 1.42.15 ساعة، وجاء ثانياً الدراج فيصل السويح بزمن وقدره 2.18.46 ساعة، وفي المركز الثالث حل الدراج هاني النومسي بزمن وقدره 2.23.26 ساعة.

من جهته أكد مدير الرالي عمار القاضي أن المرحلة الأولى من رالي سدير تبشر ببطولة تنافسية من حيث عدد المشاركين، وقوة التنافس وتنوع التضاريس، لافتاً النظر إلى أن المشاركة العالمية المتمثلة بـ63 متسابقاً يمثلون 10 دول أضفى على الرالي زخماً إعلامياً وجماهيرياً مميزاً.