المقلة يقود كرة الاتفاق فيما تبقى من دوري الدرجة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - عينت إدارة نادي الاتفاق المدرب الوطني محمد المقلة ليقود فريقها الكروي الأول فيما تبقى من منافسات في دوري الدرجة الثانية، ويأتي تعيين المقلة بعد استقالة المدرب محمد سلمان الذي جاء خلفا للمدرب عبدالناصر حسن.

ويعتبر المدرب المقلة من المدربين الشباب الذين الخليج 365 لهم خوض العديد من التجارب الفنية بقيادة أندية الحد والاتحاد بعد بداياته مع ناديه الأم المحرق، وسبق له العمل في تدريب منتخباتنا الوطنية وأبرز محطاته قيادة منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي.

والتغيير هو الثاني من نوعه في الجهاز الفني للاتفاق خصوصا أن سلمان استلم مهمته خلفا للمدرب عبدالناصر حسن قبل 3 جولات، إلا أن استمرار سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق والخسائر التي تعرض لها فرضت على سلمان الابتعاد والتخلي عن مهمته بهدف تعديل مسار الفريق فيما تبقى من منافسات لهذا الموسم، وتراجع الاتفاق من المركز الثالث إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة وهو ما يعني ابتعاده حاليا عن مراكز الملحق المؤهلة لدوري ناصر بن حمد الممتاز قبل نحو 4 جولات من نهاية دوري الدرجة الثانية.

وبقى للاتفاق 4 مباريات سيخوضها خلال ليالي الشهر الفضيل أمام كل من مدينة عيسى وقلالي والمالكية وسترة، والفريــق الاتفاقي مطالب بتحقيق الفوز فيها وجــمع أكبــر قدر من نقاطها بهدف البقــاء ضــمن فـرق المربع الذهبي ومركزي الملحق.