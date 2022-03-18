الخلفان يحقق لقب 8 سنوات في مهرجان BBK للتنس

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الناشئ عبد الله الخلفان المركز الأول لمسابقة الفردي مشترك أولاد سن 8 سنوات في مهرجان براعم التنس ضمن فعاليات بطولة BBK ال 26 المفتوحة لناشئي التنس (بطولة اليوبيل الذهبي لبنك البحرين والكويت)، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب عيسى عباس بنتيجة 4 – صفر، وجاء عباس نبيل في المركز الثالث بعد فوزه على اللاعب حسن الخواجه، وفي منافسات الفردي مشترك أولاد وبنات تأهل الى الدور ربع النهائي اللاعبين عبد الله الدوسري وناصر وجاسم الذوادي وآدم ايادي واللاعبة صوفيا بدر، وتقام مبارياتهم يوم الجمعة القادم.

وقد أشاد رئيس نادي البحرين للتنس خميس المقلة بالحماس الكبير الذي أدى به اللاعبين مبارياتهم، والذين ملأوا ملاعب النادي حيوية وحركة ونشاط طوال يوم أمس الجمعة، وكان لتشجيع أولياء أمور الناشئين عاملا مساعدا في زيادة حماس اللاعبين، كما أشاد المقلة بالمواهب البحرينية الصاعدة، والتي ستجد كل الدعم والاهتمام من نادي البحرين للتنس ومن الاتحاد البحريني للتنس، وتابع المهرجان عدد كبير من أعضاء مجلس ادارة نادي البحرين للتنس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد البحريني للتنس.

وتضمن المهرجان مسابقات الفردي مشترك أولاد وبنات سن 8 سنوات وشارك فيها 37 لاعبا ولاعبة، ومسابقة الفردي سن 10 سنوات مشترك أولاد وبنات وتنافس فيها 41 لاعبا ولاعبة.