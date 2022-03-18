اتحاد الكرة يشارك في اجتماعات تراخيص الأندية الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - شارك رئيس قسم المسابقات والتسجيل وتراخيص الأندية بالاتحاد البحريني لكرة القدم حسن إسماعيل ونائب مدير تراخيص الأندية بالاتحاد البحريني لكرة القدم خديجة موسى، في الاجتماعات الأحادية بين إدارة تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومديري التراخيص في الاتحادات الأعضاء، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وشهد الاجتماع تبادل الآراء حول التغييرات التي طرأت على نظام تراخيص الأندية للمواسم القادمة، خصوصا مع الأهمية التي يكتسيها هذا الجانب باعتباره من معايير الارتقاء بالاحتراف على مستوى كرة القدم الآسيوية،.
وحضر الاجتماع من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: مدير تراخيص الأندية ماهيجان فاسوديفان ناير، ونائب مدير تراخيص الأندية وون من سي.
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