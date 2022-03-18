«الأحمر» يواصل تحضيراته واليوم انضمام حرم والهزاع

محمد بن مسعود - الدمام - يونس منصور:

واصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته وتحضيراته الفنية بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا لخوض مبارياته الثلاث في تجمعه الحالي من خلال البرنامج الفني الذي وضعه ووسط حضور جميع اللاعبين عدا الثلاثي علي حرم وعبدالله الهزاع وعبدالله يوسف.

ومن المتوقع أن ينضم الثنائي حرم والهزاع في التدريبات اعتبارا من تدريب اليوم بعد فراغهما من خوض مباراة الأمس في الدوري الكويتي مع فريقهما التضامن ضد السالمية، فيما سيتواجد عبدالله يوسف في التدريبات اعتبارا من يوم الاثنين وهو الموعد المحدد لبداية أيام الفيفا الدولية. وسينتقل منتخبنا الوطني في تدريباته من ملعب مدينة حمد إلى ملعب النادي الأهلي اعتبارا من اليوم وسيخوض غدا حصتين تدريبيتين وهي المرة الأولى التي يعتمد فيها سوزا في تدريباته على الحصتين بعدما كان البرنامج التدريبي في الفترة الماضية يقتصر على تدريب واحد في الملعب فيما يكون التدريب الثاني من خلال تدريبات صالة الحديد للتقوية.

من جانب آخر، سيدخل المنتخب الوطني إلى معسكره الداخلي المغلق في فندق داون تاون روتانا اعتبارا من يوم الاثنين القادم وسيستمر لنهاية تجمعه الحالي وبعد انتهاء المباريات الثلاث التي سيخوضها مع الهند وبورندي وبيلا روسيا، وأعلن اتحاد الكمرة في وقت سابق عن تعيين طاقم تحكيم أردني لقيادة المباراة الأولى أمام الهند ومكون من صدام ياسين، ويساعده في الخطوط أحمد منصور وحمزة عادل. ظوسيقود المباراة الثانية الدولية مع بيلا روسيا طاقم تحكيم سعودي بقيادة ماجد الشمراني، ويساعده عبدالرحيم الشمري وهشام الرفاعي، فيما سيكون هناك طاقم تحكيم محلي للمباراة الثالثة مع بورندي في ظل أنها غير معتمدة دوليا.