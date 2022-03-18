دار كليب يواجه النصر بدوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي اليوم ضمن المباريات المؤجلة لدوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة فريقا دار كليب مع النصر عند الساعة الخامسة والنصف عصرا في مباراة تأخذ أهمية في حسابات الصدارة خصوصا لدار كليب الساعي لتكرار فوزه على النصر وبالتالي القفز لمركز الصدارة، ويملك دار كليب 31 نقطة فيما يملك النصر 24 نقطة في المركز الرابع، وفي حال حقق دار كليب الفوز فإنه بانتظار مباراة الأهلي والنجمة والتي ستحدد المراكز الثلاثة الأولى وبالتالي تحديد مواجهات المربع الذهبي.

المواجهة بين الفريقين لها حساباتها الخاصة والتوقعات بمشاهدة مباراة مثيرة نظرا لما يمتلكه الفريقين من إمكانات وقدرات، والمعطيات والمؤشرات تؤكد أفضلية نسبية لدرا كليب الساعي لتأكيد تفوقه على خصمه مثلما فعل في مباراة الدور الأول، إلا أن النصر يسعى لتأكيد حضوره وتحقيق فوز معنوي يؤكد تطوره وقدرته على المنافسة ومقارعة فرق المربع الذهبي.