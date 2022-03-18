فيليبي دروغوفتش يتصدر التجارب الحرة الأولى للفورمولا 2 على حلبة البحرين الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن البرازيلي فيليب دروغوفيتش سائق فريق أم بي موتورسبورت من تصدر التجارب الأولى ضمن بطولة الفورمولا 2 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في حلبة البحرين الدولية، التي تنطلق سباقًا مساندًا لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2022.

وحقق البرازيلي أسرع وقت في اللفة محققًا دقيقة واحدة و44.484 ثانية بوصفه أسرع وقت في حصة التجارب المكونة من 22 سيارة ضمن الجولة الافتتاحية للموسم التي استمرت 45 دقيقة.

وجاء سائقا فريق داماس الياباني أيومو إيواسا وروي نيساني في المركزين الثاني والثالث على التوالي، حقق إيواسا أفضل لفة في دقيقة و44.679 ثانية، بينما سجل نيساني زمن وقدره 1 دقيقة و44.754 ثانية في المركز الثالث.