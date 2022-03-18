رومان ستانيك الأسرع ضمن تجارب الفورمولا 3

محمد بن مسعود - الدمام - حقق المكسيكي رومان ستانيك سائق فريق تريدنت الوقت الأسرع أمس، في حصة التجارب الافتتاحية ضمن بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا 3 خلال جولتها الافتتاحية، التي انطلقت سباقًا مساندًا خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 على مضمار حلبة البحرين الدولية.

وسجل السائق التشيكي أفضل خلال التجارب مسجلاً دقيقة و48.012 ثانية ضمن 45 دقيقة مدة التجارب، وجاء ثانيًا آرثر لكليرك سائق فريق بريما ريسنغ بزمن قدره 1 دقيقة و48.090 ثانية، بينما احتل جورج ساوسي سائق فريق أيه أر تي ثالثًا بزمن قدره 1 دقيقة و48.099 ثانية. ومن بين المراكز الثمانية الأولى جاء الفرنسي إيزاك هادجار سائق فريق هيتش غراند بري، وفرانكو كولابينتو سائق فريق فان اميرسفورت وأوليفر بيرمان وجاك كروفورد سائقا بريما ريسنغ، ورافاييل فيلاغوميز.