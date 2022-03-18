اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية يقوم بزيارة ميدانية لحلبة البحرين الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار التعاون المشترك بين المستشفيات الحكومية وحلبة البحرين الدولية»موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، قام الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بزيارة ميدانية تفقدية لحلبة البحرين الدولية وذلك للاطلاع على اخر التجهيزات والاستعدادات من قبل فريق المستشفيات الحكومية الطبي المتواجد بالحلبة اثناء فترة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022 في الفترة من 18 وحتى 20 مارس.

حيث شهدت الزيارة تطبيقات عملية ميدانية للتأكيد على جاهزية الفريق الطبي في التعامل مع جميع الحالات والاصابات التي تتطلب رعاية صحية بشكل عاجل.

كما صرح الدكتور الأنصاري عن اعتزاز المستشفيات الحكومية بالتعاون المشترك بينها وبين حلبة البحرين الدولية وذلك للارتقاء برفع اسم مملكة البحرين عالياً في كافة المجالات.

هذا ويسر المستشفيات الحكومية تهنئة جميع القائمين على سباق جائزة البحرين الكبرى في حلبة البحرين الدولية، مؤكدين على ان استمرار مملكة البحرين في استضافة السباق العالمي للعام الثامن عشر على التوالي، يعكس الثقة الكبيرة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات والشركة المالكة للحقوق التجارية بقدراتها في تنظيم السباق بصورة رائعة ومتميزة، عطفاً على ما تتمتع به حلبة البحرين الدولية من مواصفات عالية الجودة وكوادر وطنية على اعلى المستويات وما تقدمه المملكة من تسهيلات على كافة الأصعدة لتكون إحدى المحطات المهمة التي تستقطب انظار العديد من الجماهير العاشقة لتلك الرياضة من مختلف أنحاء العالم

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