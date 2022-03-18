الطائي يفرض التعادل على الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - فرض فريق الطائي التعادل على ضيفه الشباب بعد أن أجبره على تقاسم النقاط بتعادلهما (2-2)، وذلك في اللقاء الذي احتضنه مساء اليوم الجمعة ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022.

منح المحترف البرازيلي كارلوس جونيور التقدم أولاً للشباب من جُملة تكتيكية مميزة، نفَّذها زملاؤه قبل أن يعكس متعب الحربي كرة على طبق من ذهب لمُسجِّل الهدف الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك عند الدقيقة الـ(39).

وفي مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ51، تمكَّن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عبر البرازيلي دينر غوميز من قذيفة صاروخية، أطلقها من على مشارف منطقة الجزاء، استقرت في شباك فواز القرني.

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وعاد المتألق البرازيلي كارلوس جونيور مجددًا ليضع فريقه بالمقدمة مسجلاً عاشر أهدافه هذا الموسم بعد أن تابع عرضية هتان باهبري بصدره داخل الشباك معلنًا ثاني أهداف الشباب (69).

لكن الأرجنتيني توبياس ناهويل فيغيروا أشعل الملعب بتسجيله هدف التعادل للطائي في الدقيقة الـ(78) بعدما تابع تمريرة نجوران كولينز العرضية من الجهة اليمنى؛ ليضع الكرة برأسه دون أي مضايقة من الدفاع في الشباك.

وبهذه النتيجة حافظ الشباب على مركزه الرابع برفع رصيده إلى 47 نقطة، فيما أضاف الطائي نقطة لرصيده الذي أصبح لديه 27 نقطة؛ احتل بها المركز الثاني عشر.