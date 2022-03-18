بوتين يحظر على الروس شراء أسهم في الشركات الأجنبية

محمد بن مسعود - الدمام - حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الجمعة)، على المواطنين والشركات الروسية شراء أسهم في الشركات الأجنبية دون الحصول على إذن من البنك المركزي، وذلك حتى نهاية هذا العام.
وذكرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن الرئيس الروسي وقع مرسومًا، اليوم، ينص على سريان هذا الحظر حتى 31 ديسمبر 2022.
وكان الرئيس الروسي أصدر مؤخرًا، على خلفية العقوبات الاقتصادية الغربية القاسية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عدة مراسيم للحفاظ على الاقتصاد الروسي.
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