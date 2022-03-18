ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه الرابع والعشرون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس حفل سباقه الرابع والعشرون لموسم 1443هـ، بحضور مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري .
وتكون السباق من 7 أشواط، حيث حقق في الشوط الأول للخيل العربية مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م الجواد (فخر العاديات العضيلة) للمالك عبدالله الغنايم، فيما حقق في الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة1600م الجواد (الفهيدي ) لأبناء عوض الشتيلي .
وفي الشوط الثالث إنتاج محلي خيل المبتدئة( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد (شاذب) للمالك محمد المطيري، وفي الشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) عمر 3 سنوات فأكبر على مسافة 2000م فقد حققته الفرس (أمل خالد) لأسطبل الحسام .
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وفي الشوط الخامس إنتاج محلي خيل المبتدئة ( للخيالة المتمرنين ) عمر 4 سنوات فأكبر على مسافة2000م، حقق الجواد (بوليفارد) للمالك عبدالعزيز الشاوي المركز الاول، فيما حقق في الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات فأكبر على مسافة 2000م الجواد (الواعظ) للمالك منصور الزيدان، وفي الشوط السابع إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) عمر 4 سنوات فأكبر على مسافة2000م فقد حققه الجواد (رئاسي) للمالك عثمان المرشود .
وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان كأس الدعم الرابع والعشرون لمدرب الجواد (الواعظ) : محمد الجطيلي .
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