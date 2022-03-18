محمد بن مسعود - الدمام - قال صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، في تصريح لـ«الأيام»، إن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 شهد تجارب تأهيلية أولى مثيرة.
وعن توقعات سموه بشأن المراكز الثلاثة الأولى، بعد التحديثات الجديدة التي طرأت على موسم سباقات الفورمولا1 لهذا العام، أكد سموه أن البحرين هي الفائز الأول بهذا التنظيم، مهما كانت النتائج.
إلى ذلك، انطلقت أمس أولى فعاليات «العصر الجديد» على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، ضمن منافسات سباق الفورمولا1 – جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – ولي العهد رئيس الوزراء في تصريح لـ«الأيام»: التجارب الأولى مثيرة.. والبحرين الفائز الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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