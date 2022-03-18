الاتحاد ينفرد بصدارة الترتيب بفوزه على الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

انفرد فريق الاتحاد بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 60 نقطة، بعد فوزه على ضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من المسابقة.

وافتتح نتيجة المباراة اللاعب مهند الشنقيطي عند الدقيقة ” 66″ ، بينما أحرز اللاعب عبدالرزاق حمدالله هدفين عند الدقيقة “86” و “90+6 ” .

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة بالمركز الأول، في المقابل بقي رصيد الحزم عند 14 نقطة بالمركز الأخير .