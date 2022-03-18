الولايات المتحدة تسجّل 41,424 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطقق_واس سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,424 إصابة ‏جديدة، و 1,494 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ‏ ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 79,486,762، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 966,575.

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